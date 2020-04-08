 

Huawei P40 и P40 Pro после обновления до EMUI 10.1 смогут стать “ключами” для авто

08.04.2020, 20:53, Разное

Китайская компания Huawei Technologies распространяет финальную версию новой операционной системы EMUI 10.1. для моделей смартфонов P40 и P40 Pro, значительно расширяющей функционал и вносящей визуальные изменения. Эти аппараты с 8 апреля уже появились в продаже на территории Европы, и данное обновление установится на них при стартовом включении.
О новых особенностях EMUI 10.1 рассказали представители компании в рамках пресс-конференции, темой которой был китайский анонс Huawei P40 и P40 Pro. Благодаря данной графической оболочке владельцы указанных моделей смогут более удобно обмениваться информацией между разными гаджетами Huawei и отвечать на звонки посредством сопряжённого ПК. Улучшены многоэкранный режим и тематический раздел, в который впервые включено панорамное динамическое оформление.

Касательно отображения сведений на постоянно активированном экране, то и в этом случае создатели порадовали тех, кто любит по максимуму персонализировать свои устройства. Расширен также функционал ассистента Celia, представленного наряду с P40 и P40 Pro.

Благодаря технологии Share в EMUI 10.1 мобильный телефон стало возможным беспроводным образом подключать к другому аналогичному устройству без необходимости использовать трафик, передавая и загружая файлы на скорости до 160 МБ/с. Пользователь сможет напрямую перемещать на компьютер со смартфона файлы, делать это обратно, а также их редактировать.

Добавлен и «умный» разделённый экран, за счёт которого различные приложения могут работать вместе на большом дисплее, параллельно выполняя ряд задач. Усовершенствована и система Huawei HiCar для авто – ею поддерживается теперь голосовое управление, а также она предупреждает о риске столкнуться с другим транспортным средством. После обновления девайс может выступать в качестве ключа для машины.

Помимо это, компания выпустила кредитную карту под названием Huawei Card – и физическую, и цифровую. Пользователю не понадобится вносить никаких оплат за её обслуживание на протяжении первого года.

Наряду с P40 и P40 Pro, в этом месяце до EMUI 10.1 обновят ещё 34 модели Honor и Huawei.



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