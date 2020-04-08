 

Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене

08.04.2020, 20:53, Новости дня

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По данным СМИ, объявлено об этом будет в полночь, а действовать перемирие начнет с четверга, информирует ТАСС.

Генсек ООН Антониу Гуттериш на фоне обострения ситуации в мире из-за пандемии коронавируса призвал все воюющие сейчас на планете стороны прекратить боевые действия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / МИД Эстонии обвинил Россию в фальсификации истории

04.03 / Ведущие эксперты доказательной медицины соберутся на конференцию в Москве

21.02 / За три года в России умерли 80 тысяч ВИЧ-инфицированных россиян

21.02 / Больше половины украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – опрос

21.03 / Стало известно о стрельбе во время спецоперации ФСБ в Уфе

13.03 / Кабмин Украины ограничил работу пунктов пропуска через границу из-за коронавируса

16.02 / Варламов отразил 42 броска в матче “Айлендерс” – “Вегас”

07.02 / Рост вопреки: в России назвали самые популярные автомобили января

20.02 / Путин пошутил над зафонившим во время выступления в ФСБ микрофоном

17.03 / Минюст снял одно обвинение с фирмы Пригожина «Конкорд»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска