Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене
08.04.2020, 20:53, Новости дня
Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
По данным СМИ, объявлено об этом будет в полночь, а действовать перемирие начнет с четверга, информирует ТАСС.
Генсек ООН Антониу Гуттериш на фоне обострения ситуации в мире из-за пандемии коронавируса призвал все воюющие сейчас на планете стороны прекратить боевые действия.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет