Роспотребнадзор высказался против повсеместных жестких ограничений из-за коронавируса

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08.04.2020, 20:53, Новости дня

Жестко ограничивать или приостанавливать всю работу в каком-либо субъекте РФ из-за коронавируса оснований нет, ситуация везде разная, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Решения должны приниматься в соотвествии с эпидемической ситуацией, с развитием этой эпидемической ситуации и в интересах экономики Российской Федерации в том числе. Но в первую очередь забота о здоровье каждого гражданина должна быть основным влияющим на все управленческие решения фактором», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что в РФ нет повторных случаев заражения, а также сообщила, что скоро будут зарегистрированы тест-системы на выявление антител к коронавирусу.

«Мы надеемся, что в пятницу она будет зарегистрирована, у нас для этого есть все основания», – сказала она.

Ранее в среду президент Владимир Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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