Архип Глушко и Мария Слугина снялись в романтической фотосессии после воссоединения

08.04.2020, 20:53, Разное

Сын Наташи Корелёвой Архип Глушко, который недавно возобновил отношения со своей избранницей Марией Слугиной, снялся в романтической фотосессии. Пара показала идиллию в чувствах друг к другу даже после трехмесячного расставания.

18-летний наследник Королёвой и Глушко вместе с 24-летней моделью и телеактрисой продемонстрировали гармонию в отношениях, снявшись под открытым небом. На снимках, сделанных на фоне заснеженной дороги, на которой приостановилось красное авто, возлюбленные обнимают и целуют друг друга. Совместные фото молодой пары свидетельствуют об их взаимном влечении и страсти.

Отметим, раньше недоброжелатели твердили, что из отношений Архипа Глушко и Марии Слугиной ничего не получится. Однако сейчас примирение влюбленных вызвало у подписчиков восторженную реакцию.