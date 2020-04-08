Парковку для медиков в Москве решено сделать бесплатной

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08.04.2020, 20:53, Новости дня

В ближайшее время парковка для медиков в Москве станет бесплатной, сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Мэр давно дал поручение отменить плату за парковку медикам. Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков. В ближайшее время парковка для них станет бесплатной», – передает РИА «Новости» сообщение департамента.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что в ближайшее время будет выделено 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом и рискуют своим здоровьем.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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