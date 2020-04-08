Мнение: Письмо: “Момент кисляка”

08.04.2020, 20:50, Разное

Есть одна типичная проблема у рапунцелей в письмах.

Все до одной почти такие проблемы они относят на счет “упавшей самооценки” или даже “низкой самооценки”.

Я недавно в блоге одной девушки, пока она еще была у меня в друзьях, читала, как она приехала к парню в богатую страну, вышла за него замуж, из приданного у нее – только кредиты, профессии нормальной нет, языка нет, и постоянно кисла и ныла, как ей тяжело быть такой обузой, такой зависимой, такой никчемной. Вместо благодарности и стремления побыстрей встать на ноги – нытье и жалобы на свою низкую самооценку. Та история плохо закончилась, никак иначе закончиться не могла.

Так вот, друзья. Это не низкая самооценка. Это ваше раздутое, огромное, жирное Эго, раскормленное, ленивое и рыхлое, под короной. Вы хотите быть на равных с каждым, у кого больше ресурсов, а трудиться не хотите, хотите только ныть. Нытьем вы надеетесь перетянуть на себя одеяло, получить право на чужое и право не быть благодарными, утешение надеетесь получить и доказательства, что вы не никчемные, а очень нужные и самые прекрасные.

Это не низкая самооценка, это наоборот завышенная под короной самооценка. И отсутствие самоуважения, нежелание опираться на себя.

Вот так же примерно могла бы вести себя Рапунцель в ФС, если бы у Онегина с ней начался бы вдруг роман. Она бы вздыхала и кисла, что он много работает, что она ему не интересна, что у нее мало денег и все за его счет, что она чувствует себя неравной ему, страдает от мезальянса. Она бы нагрузила на него не только опеку себя, но и обязанность убеждать ее в том, что нет, их ОЗ не такие разные и ее красота и женственность покрывают все. Она бы ждала, что он будет говорить ей, что она умна и прекрасна и это он не заслужил такой девушки.

Вот поэтому с Рапунцелью может жить только Ваня. На любое ее фи он посылает ее на три буквы. Рапунцель уходит, потом приходит. Живут они конечно плохо, но хоть как-то. А лучшего отношения такие девушки не достойны.

Посмотрим в этом письме.

bodyinwine

Здравствуйте, Эволюция!

Прошу вас разобрать мое письмо. Надеюсь, что оно представляет интерес для читателей, чтобы попасть на разбор.

Ситуация у меня такая. Чувствую, что за мной большой косяк, но не знаю как из этой ситуации можно было бы выйти без косяка и сохранив лицо.

(Автор не спрашивает, как компенсировать косяк, она хочет поспорить и доказать, что без косяка в ее ситуации было никак, что косяк позволил ей сохранить лицо)

Встречаюсь с парнем около 6 месяцев. Люблю его. Он меня тоже. Всвязи с массовым карантин, он забрал меня к себе домой пожить. Я не знала на сколько, мы это не обговаривали. Просто я поехала к нему ночевать как обычно и получилось, что осталась у него.

(Под щипцами обстоятельств вынужден был поступить как рыцарь)

Он работает из дома, очень много работает и устает, работа у него серьёзная и компания в которой он работает тоже, и должность.

Разность ОЗ у нас очевидна. Я год назад переехала в его страну. Есть гражданство, была простая работа на ресепшен, ходила на занятия каждый день, учила язык. Но он местный – из хорошей семьи с хорошей работой и красивый – и этим все сказано. А у меня ни кола ни двора, семья далеко. Место работы мое закрылось по причине коронавируса, занятия тоже отменили. Вот и получилось, что у него дома я только готовила, убирала дом, ну и учила язык. А он работал… работал.. работал…

(Не для того ее роза цвела. Не уборщицей она должна быть, а царицей. И не ее это вина, что у нее нет ни кола, ни двора. Так сложилось, не выпало ей жребия получше, а те жалкие крошки, которые были, отнял проклятый коронавирус)

Я не знаю в чем настоящая причина, что я начала киснуть. Он делал для меня все: спрашивал какую еду купить, когда ездили вместе говорит бери, что хочешь… сам давал карту свою, чтобы я купила себе если мне что-то нужно, тискал меня, слов много приятных говорил. В общем сделал все, чтобы я чувствовала себя у него дома комфортно. Он работал, а я могла делать, что хотела.

(Это она сейчас сокрушается, когда уже ушла, и он ей не звонит. А пока она слонялась по его дому и не могла себя ничем занять, она просто себя жалела. Маленькие слезки капали на ее подол, она вытирала пыль и плакала о своей несчастной судьбе бедной девушки)

Но кисляк мой сводил меня с ума и было стыдно за себя перед ним и перед его семьей, которые живут с ним. Я пыталась сама исправить свою кислую мину, и часто получалось, но в конечном итоге я принята решение, что уеду к себе домой.

(Сама пыталась исправить, а хотела бы, чтобы испраил он. И уехала домой не для того, чтобы не стеснять его родных или заняться дома делом, а потому что надоело ходить с кислой миной и не видеть от этого толку. Надоело всех раздражает)

Сказала ему, что мне нужно домой, проверить квартиру. Он сказал, что я вру и есть причина, что он много работает или что дети в квартире (дети его брата), я сказала, что нет никакой причины и я просто должна поехать домой. Он проводил меня до остановки, ну я и уехала – проплакав в автобусе.

Потом он ещё писал, что не понял, что произошло, я сказала, что все хорошо и ничего не произошло.

(Ушла в туман, взмахнув загадочным шлейфом. Так выглядят отвратительные щипцы рапунцелей-рапанов. Они не хотят отблагодарить человека, не пытаются успокоить его на прощанье, они исчезают так, чтобы оставить его в непонятках, досаде и чувстве вины)

В конечном итоге всю ночь я проплакала, что обидела его и теперь все мысли о нем.

(Плакала сначала от жалости к себе, а потом начала оплакивать отношения)

Я не знаю, это наверное корона моя за что-то зацепилась и я начала киснуть, но и продолжать портить о себе впечатление своим унылым лицом я тоже не могла…

(Когда такие девушки задают мне в письмах вопрос: как быть, если никак нельзя стереть кислые щи, мне только один выход приходит в голову – убить себя об стену. Ничего больше не сделать, если вы своим щам не хозяйка. Это ваши щи, их за вас никто не уберет)

Вот моменты, которые могли вызвать во мне раздражение короны:

Увидела у него шкаф отдельный и в нем куча женского белья, колготок, платков. Это все его бывшей я там понимаю – я ничего не сказала ему естественно, не мое это дело, но настроение мое тогда немного похерилось…когда делала уборку в ванной, собрала в пакет отдельный вещи ему на проверку, что оставить, что выбросить – коробки всякие пустые, ржавые ножницы и тд, положила ту да ещё и старые лаки для ногтей и женские принадлежности, которые выглядят старыми или с вышедшим сроком годности. Отдала пакет ему, он конечно же вещи бывшей оставил. Я ничего не сказала, какое мое право, но наверное задело..

(Она такая смиренная, ничегоооо ему не сказала, просто протухла, а потом собрала в пакет и все-таки сказала, после того, как ничегооо не сказала. Получила отказ выбросить вещи бывшей и протухла еще больше. Она считает, что признала его право, но если бы признала, не тухла бы. А здесь она наоборот обиделась, хоть и побоялась высказать. Но ваши кислые щи не лучше ваших скалок)

Еще были моменты лёгкого троллинга типа едем в машине, он увидел проезжающий мимо автобус и сказал, что ее знал, что транспорт ещё ходит и ну все, мол, пока. Тогда ещё был красный. Мы остановились рядом с этим автобусом и он продолжает говорить мол «пока, пока». Ну я сижу, чувствую, что накрывает, снимаю ремень безопасности, он руку кладёт на меня, я смотрю на неё и спрашиваю «что это?». Ну и дальше поехали.

(Он везет барыню, она сидит с кислыми щами. Он ей намекнул, что он ей не личный водитель. Барыня скисла еще больше)

Вообще у меня конечно болезнь принцессы.

(Как рапунцели любят говорить про свою голубую кровь. Ну что поделать, если у них такая аристократичная болезнь?)

В последнее утро, я спустилась вниз. Как обычно выкинула мусор, помыла посуду, прибралась. Я уже собрала тогда рюкзак и знала, что уйду, но ждала наверное спасибо или хоть что-то. Но в доме все были очень заняты. Он как сильно стрессовал насчёт работы, меня не видел вообще. Ну и мне не хотелось тенью ходить по дому.

(Она спустилась вниз со второго этажа его большого дома, поела его еду и только потом помыла посуду, за собой в основном. Но пишет она про то, как выкинула мусор… И все акценты в общении с ним она расставляет именно так. Он чувствует себя постоянно ей должным, он не то что не получает от нее благодарности, он получает одни упреки. И он видит, что она несчастна с ним и голодна как кровососущее насекомое с отломанным хоботком)

Помогите пожалуйста, покажите в чем мои косяки. Что можно было сделать лучше, что можно было изменить и как вести себя сейчас.

(Никак не покажешь косяки, потому что ласты этого автора раскинуты далеко за пределы ее границ. Там где уже чужое, она видит только свое. И косяк она никак не сможет увидеть, это недоступная опция в короне. В ее картине он должен ей за ее тело много, очень много, и сколько бы она ни повторяла, что он делает для нее достаточно, это вранье, она считает, что он должен ей намного больше)

Когда он не пишет и я не могу понять то ли он не пишет потому что я его обидела, то ли потому что я ему надоела у него дома и он даже рад, что я уехала?

И как мне вести себя в следующий раз, когда живя вместе у меня будет момент кисляка? Я не хочу разрушить самостоятельно эти отношения.

Я хочу быть с этим мужчиной. Он самый лучший, и я люблю его. Помогите разрулить, пожалуйста. Если ещё есть, что разруливать.