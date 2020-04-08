Личное: И в третий раз обратился Путин

08.04.2020, 20:45, Разное

И сказал Президент: и печенегов мы пережили, и половцев, и с этой заразой коронавирусной справимся! Это, если что, цитата.

Справляться будем, как всегда, полумерами. Экономику остановить на две недели никак нельзя, регионы перекрывать тоже нельзя, а значит заразу заморскую станем так побеждать!



Фото: Соцсети

Как побеждать, коли лекарства чудесного нет, а вакцину обещают, самое раннее, через полгода?

Ну, как-как? Вестимо как — лекарями-тружениками! А для того поднимем им зарплату, чтобы работали лучше.

Президент предложил поднять зарплаты врачам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, на 80 тысяч рублей. Фельдшерам Скорой помощи и медсёстрам — на 50 тысяч.

В эту астрономическую сумму оценивается теперь риск врача.

Не секрет, что в больницах не хватает средств индивидуальной защиты, оборудования, коек. Когда начнётся самый лютый конец, врачи останутся в больницах круглосуточно, как это уже происходит в Италии, США, Испании и было в Китае.

«В борьбе с Covid-19 медперсонал во всем мире платит очень высокую цену. Тысячи медработников заразились вирусом, число умерших врачей неуклонно растет.

В Италии, например, более 6200 заразившихся – медики. В Испании медработников с Covid-19 на данный момент насчитывается более 6500 человек, что составляет 12% от общего числа зараженных. В начале марта Китай сообщал примерно о 3300 заболевших врачей и сотрудников больниц. В процентном соотношении это 4-12% от всех подтвержденных случаев».BBC

Достойная ли компенсация такой работы и такого риска подцепить коронавирус для врача и принести его в свою семью?

Легче всего ответить на этот вопрос сравнением.

Депутат ГосДумы получает что-то около или чуть больше миллиона рублей в месяц. Врач — ну, тысяч 50-100 в лучшем случае. И вот теперь плюс ещё 50-80.

То есть, работа врача на передовой в условиях пандемии и фактически неминуемого заражения стоит в 6-10 раз меньше, чем деятельность депутата ГосДумы.

Я и в мирное время-то не очень понимала зарплат депутатов, но вот сейчас, когда люди остались без работы и денег, а врачи рискуют собой за копейки, вообще перестала понимать что-либо.

Нет, ну серьёзно — шесть врачей стоят одного депутата? Серьёзно?

Владимир Владимирович, вы же знаете, как я люблю вас и никогда особо не надоедала. Не просила, не требовала, всегда поддерживала. Но вот сейчас очень хочу сказать — эти надбавки недостойны ни вас, ни нас, ни нашей страны.

Давайте-ка мы лучше сэкономим на министрах и депутатах, мэрах и губернаторах, и отменим, в связи с трудной ситуацией, им зарплаты, а? А вот врачам — всем врачам, а не только тем, кто лечит коронавирус, потому что все они в зоне риска! — поднимем довольствие до миллиончика в месяц, а?

Покажем и народу, и врагам подлым (печенегам и половцам) свою силу — силу разума, мудрости, понимания ситуации, а заодно этими деньгами скажем спасибо всем врачам за их героизм!

Они — на посту. Они сейчас — в окопе. Они отстреливаются последними патронами. И готовы умереть.

Как вы относитесь к моему предложению?