Личное: И в третий раз обратился Путин
08.04.2020, 20:45, Разное
И сказал Президент: и печенегов мы пережили, и половцев, и с этой заразой коронавирусной справимся! Это, если что, цитата.
Справляться будем, как всегда, полумерами. Экономику остановить на две недели никак нельзя, регионы перекрывать тоже нельзя, а значит заразу заморскую станем так побеждать!
Фото: Соцсети
Как побеждать, коли лекарства чудесного нет, а вакцину обещают, самое раннее, через полгода?
Ну, как-как? Вестимо как — лекарями-тружениками! А для того поднимем им зарплату, чтобы работали лучше.
Президент предложил поднять зарплаты врачам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, на 80 тысяч рублей. Фельдшерам Скорой помощи и медсёстрам — на 50 тысяч.
В эту астрономическую сумму оценивается теперь риск врача.
Не секрет, что в больницах не хватает средств индивидуальной защиты, оборудования, коек. Когда начнётся самый лютый конец, врачи останутся в больницах круглосуточно, как это уже происходит в Италии, США, Испании и было в Китае.
«В борьбе с Covid-19 медперсонал во всем мире платит очень высокую цену. Тысячи медработников заразились вирусом, число умерших врачей неуклонно растет.
В Италии, например, более 6200 заразившихся – медики. В Испании медработников с Covid-19 на данный момент насчитывается более 6500 человек, что составляет 12% от общего числа зараженных. В начале марта Китай сообщал примерно о 3300 заболевших врачей и сотрудников больниц. В процентном соотношении это 4-12% от всех подтвержденных случаев».BBC
Достойная ли компенсация такой работы и такого риска подцепить коронавирус для врача и принести его в свою семью?
Легче всего ответить на этот вопрос сравнением.
Депутат ГосДумы получает что-то около или чуть больше миллиона рублей в месяц. Врач — ну, тысяч 50-100 в лучшем случае. И вот теперь плюс ещё 50-80.
То есть, работа врача на передовой в условиях пандемии и фактически неминуемого заражения стоит в 6-10 раз меньше, чем деятельность депутата ГосДумы.
Я и в мирное время-то не очень понимала зарплат депутатов, но вот сейчас, когда люди остались без работы и денег, а врачи рискуют собой за копейки, вообще перестала понимать что-либо.
Нет, ну серьёзно — шесть врачей стоят одного депутата? Серьёзно?
Владимир Владимирович, вы же знаете, как я люблю вас и никогда особо не надоедала. Не просила, не требовала, всегда поддерживала. Но вот сейчас очень хочу сказать — эти надбавки недостойны ни вас, ни нас, ни нашей страны.
Давайте-ка мы лучше сэкономим на министрах и депутатах, мэрах и губернаторах, и отменим, в связи с трудной ситуацией, им зарплаты, а? А вот врачам — всем врачам, а не только тем, кто лечит коронавирус, потому что все они в зоне риска! — поднимем довольствие до миллиончика в месяц, а?
Покажем и народу, и врагам подлым (печенегам и половцам) свою силу — силу разума, мудрости, понимания ситуации, а заодно этими деньгами скажем спасибо всем врачам за их героизм!
Они — на посту. Они сейчас — в окопе. Они отстреливаются последними патронами. И готовы умереть.
Как вы относитесь к моему предложению?
Источник: Лена Миро
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