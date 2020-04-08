Украина и ДНР договорились об обмене пленными

08.04.2020, 20:30, Новости дня

Обмен пленными между Донецком и Киевом пройдет до пасхальных праздников по формуле «10 на 8», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников… стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8», – передает ее слова РИА «Новости».

27 марта сообщалось, что Украина отказалась от обмена пленными с ДНР по формуле «10 на 8». Донецк настаивал на скорейшем проведении обмена из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.