 

Генсек ООН призвал отложить споры о причинах пандемии

08.04.2020, 20:30, Новости дня

Причины возникновения и распространения нового коронавруса следует изучить после того, как будет остановлена пандемия, говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в ответ на критику президента США Дональда Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения.

«Когда страница пандемии наконец будет перевернута, мы должны будем взглянуть назад, чтобы понять причины возникновения заболевания и его столь быстрого распространения по земному шару, а также то, как все вовлеченные стороны отреагировали на кризис. Эти уроки будут принципиально важны для эффективного реагирования на подобные угрозы, которые могут возникнуть в будущем», – приводит заявление Гутерриша ТАСС.

Генсек ООН добавил, что «сейчас не время для этого». «Сейчас время для единства, для того чтобы все международное сообщество работало сообща в солидарности с целью остановить вирус и смягчить его сокрушительные последствия», – сказал он.

Гутерриш призвал всех «поддерживать усилия ВОЗ, которые критически необходимы, чтобы победить в войне с COVID-19». «Конечно, в таких условиях было возможно, что одни и те же факты получали разную интерпретацию разными ведомствами», – сказал он, отметив, что это связано с беспрецедентностью ситуации, с которой столкнулось человечество.

Напомним, ранее Трамп заявил, что ВОЗ облажалась, так как рекомендовала США не закрывать границы с Китаем на ранних стадиях распространения заболевания.

В ООН заявили, что ВОЗ выполняет колоссальную работу по помощи всем странам в борьбе с пандемией коронавируса. 



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