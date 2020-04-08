Денис Косяков извинился за высмеивание находящейся в коме Надежды Бабкиной

08.04.2020, 20:30, Разное

Денис Косяков оправдался перед Надеждой Бабкиной и ее родственниками за то, что высмеивал сообщение о ее заболевании и помещении в кому. Пост с информацией актер выложил в Instagram.

В своем блоге в социальной сети Денис Косяков представил подписчикам видео с последними новостями. Он посмеялся над предположительным инфицированием Надежды Бабкиной коронавирусом, также со смерти женщины, которую прижал рекламный щит и другой информацией. После прочтения официальных СМИ актер стал волноваться из-за своего неловкого поступка, так как певица находится в коме в реанимационном отделении.

Телеведущий признался, что ему не поступали угрозы, никто не просил принести извинения, его просто измучила совесть. Актер осознал, что из-за множества смертей люди относятся к потерям, как к обыденным вещам. Денис Косяков называет себя плохим человеком и ругает подписчиков за лайки. Он считает свой поступок недостойным, но убирать ролик не планирует, чтобы служил напоминаем об ошибках.