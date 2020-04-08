Обнаружен уникальный метод для датирования керамики

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08.04.2020, 20:29, Новости дня

Во время приготовления пищи в глиняной посуде небольшое количество жира въедается в стенки и сохраняется там.

Группа ученых нашла метод извлечения таких органических остатков. Керамику специалисты подвергли влиянию серной кислоты. Из полученного вещества ученые выделили жиры, которые въелись, а затем – определенные кислоты.

Чтобы проверить точность своего метода, ученые изучили 27 образцов керамики, которые были датированы другими методами. Эксперимент показал, что новый метод способен датировать керамику с высокой точностью при отсутствии других доступных материалов.



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