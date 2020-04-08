От вымирания птиц спасет интеллект

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08.04.2020, 20:29, Новости дня

Группа ученых проанализировала поведение птиц в естественной среде обитания и обнаружила, что изобретательность помогает им спастись от вымирания.

Выяснилось, что птицы, которые демонстрируют необычное для себя поведение в новой ситуации, имеют меньший риск вымирания. Такая способность характерна только для тех птиц, чья численность сокращается по причине уменьшения площади пригодного для жизни места обитания.

Тем птицам, которым вредит чрезмерная охота со стороны человека или инвазивные виды, изобретательность не помогает спастись от вымирания.



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