 

Путин заявил, что Россия “справилась” с печенегами и половцами. На самом деле России тогда еще не существовало

08.04.2020, 20:20, Новости дня

На селекторном совещании 8 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия справится с “заразой коронавирусной”, как справилась с печенегами и половцами. Стенограмма выступления Путина опубликована на сайте Кремля.

“Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную”, – сказал он.

Набеги кочевых племен печенегов на Киевскую Русь прекратились после 1036 года, когда печенежские войска были разбиты под Киевом киевским князем Ярославом.

Половецкие набеги на Русь продолжались примерно с XI и до XIII века, когда началось монгольское нашествие. Во время похода Джэбэ и Субэдэя (военачальников Чингисхана) в 1221–1224 годах половцы участвовали в сражениях на стороне галицко-волынских, черниговских, киевских князей и других княжеств Киевской Руси, в частности в битве при Калке (1223 год), закончившейся разгромом войск Руси и половцев.

Российское государство в свою очередь стало называться Русским царством с 1547 года, Россией – с 1654-го. Великое княжество Московское, в XV веке ставшее центром единого российского государства, активно начало развиваться в середине XIII века.

Путин и ранее неоднократно говорил о Киевской Руси как прообразе России. В частности, в 2017 году он назвал дочь киевского князя Ярослава Мудрого, французскую королеву в 1051–1060 годах Анну “русской княжной”, чем вызвал недовольство украинских политиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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