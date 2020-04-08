Коронавирус в Италии. За сутки более 2 тыс. человек выписались из больниц, умерло 542

08.04.2020, 20:20, Новости дня

За последние 24 часа из итальянских больниц выписали 2099 человек, которые полностью излечились от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на брифинге 7 апреля представители министерства здравоохранения и департамента гражданской защиты, пишет ANSA.

Это наивысший показатель с начала эпидемии. Всего в Италии выздоровел 26 491 человек.

За сутки умерло 542 жителя страны (7 апреля – 604). Всего погибло 17 669 человек.

Выявлено 1195 новых случаев заражения (на 315 больше, чем вчера).

Общее количество зараженных коронавирусом в Италии, включая умерших и выздоровевших, составляет 139 422.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 8 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,45 млн, из них почти 309 тыс. выздоровели, более 83,6 тыс. умерли.