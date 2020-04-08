 

За сутки от COVID-19 в Великобритании умерли 938 человек – самое большое число погибших за день с начала эпидемии

08.04.2020, 20:20, Новости дня

В Великобритании за сутки от коронавирусной инфекции скончалось 938 человек, сообщил 8 апреля в Twitter департамент здравоохранения и социальной защиты.

Это наибольший показатель суточной смертности с начала эпидемии.

Всего в стране уже 7097 человек умерли от последствий заражения SARS-CoV-2 (четвертое место в мире).

Количество позитивных тестов на COVID-19 выросло на 5492. Всего в Соединенном Королевстве выявлено 60 733 заболевших (восьмое место в мире).

Департамент подчеркивает, что данные об умерших приведены по состоянию на вечер 7 апреля, об инфицированных – на первую половину дня 8-го.

As of 9am 8 April, 282,074 tests have concluded, with 14,682 tests on 7 April.

232,708 people have been tested of which 60,733 tested positive.

As of 5pm on 7 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 7,097 have sadly died. pic.twitter.com/bWOBsyrrrs

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 8, 2020

7 апреля в Великобритании был зафиксирован резкий скачок числа заболевших и умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 8 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,46 млн, из них почти 309 тыс. выздоровели, более 83,6 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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