 

Samsung Galaxy Fold 2: сниженная цена и другие слухи

08.04.2020, 20:18, Новости дня

Компания Samsung намерена удешевить следующее поколение смартфона Galaxy Fold с гибким экраном. Помимо дорогостоящего варианта с объемом флеш-накопителя 512 ГБ, покупателям предложат модель с вдвое меньшим объемом памяти – на 256 ГБ. Для сравнения, первый Galaxy Fold доступен в единственной версии с 512 ГБ – за $1980 в США.

По информации источников SamMobile, представят новинку в III-м квартале года. Сколько она будет стоить, не уточняется.

О том, что Samsung занята разработкой преемника Galaxy Fold, ранее написал Bloomberg. В марте прошлого года агентство сообщило, что компания готовит две новые модели со складывающимися пополам дисплеями. Одной из них оказался Galaxy Z Flip, который в полураскрытом виде напоминает скорее пудреницу или крошечный ноутбук. Аппарат начали продавать в феврале за $1380.

В конце 2019-го китайские СМИ сообщили, что Galaxy Fold 2 можно будет купить не более чем за $1000. Предположительно, конструкция аппарата претерпит существенные изменения: гибкую панель нужно будет не открывать, как книжку, а откидывать.

Подешеветь Galaxy Fold может в том числе за счет того, что площадь дорогостоящего OLED-дисплея станет намного меньше. Сбить цену помогут и производственные процессы, обкатанные Samsung на 1-м поколении Galaxy Fold.

Текст:

Вести.Hi-tech



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