 

“Остановим макароновирус”: работники супермаркета запустили новый флешмоб

08.04.2020, 20:18, Новости дня

Необычная акция прошла в одном из крупных сетевых магазинов Вологды. Сотрудники сфотографировались в торговых залах, держа в руках картонные таблички с призывами к правильному потребительскому поведению. Известно, что в период пандемии люди поддались панике и начали буквально сметать с полок товары, в том числе продукты первой необходимости, передает ГТРК "Вологда".

Цель данной акции – убедить жителей города, что дефицита не будет. В связи с этим работники супермаркета рекомендуют людям не поддаваться общему настроению и не скупать в больших количествах продукты основных категорий. О том, что недостатка не ожидается, говорят и поставщики.

Однако уже сейчас из-за искусственного ажиотажа вокруг туалетной бумаги и круп цены на эти позиции заметно выросли. Покупателям необходимо успокоиться и начать подходить к собственным потребностям более рационально.

Текст:

ГТРК "Вологда"



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