 

Акинфеев помог согласовать снижение зарплат в ЦСКА

08.04.2020, 20:18, Новости дня

Руководство столичного футбольного клуба ЦСКА договорилось с игроками о снижении зарплат на 50 процентов из-за пандемии коронавируса. Главным посредником в переговорах стал капитан армейской команды Игорь Акинфеев, которому 8 апреля исполнилось 34 года.

По информации Чемпионат.com, именно вратарь красно-синих сыграл основную роль в вопросе согласования новых зарплат. При этом сообщается, что футболисты потеряют основные доходы в период карантина. Когда начнутся тренировки, им станут выплачивать 70 процентов от зарплаты. А с момента возобновления чемпионата они получат деньги уже в полном объеме.

Ранее сообщалось, что армейским футболистам было предложено снизить зарплаты на 60 процентов.



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