Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тыс. человек

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08.04.2020, 20:16, Новости дня

В США коронавирусом инфицированы 401 тыс. 166 человек, умерли почти 13 тыс., следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Выздоровели более 22,5 тыс. пациентов, передает РИА «Новости».

За сутки в штате Нью-Йорк число жертв увеличилось на 779 человек – до 6 тыс. 268 человек, сообщил губернатор Эндрю Куомо.

Число жертв за сутки оказалось рекордом по числу летальных исходов с начала пандемии в штате.

Губернатор Куомо заявил, что благодаря социальному дистанцированию, закрытию школ и предприятий и другим предпринятым мерам кривая пандемии постепенно «выравнивается». При этом ситуация по-прежнему крайне тяжелая.

Он подчеркнул, что необходимо продлить принятые ранее меры.

В Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев. Ситуацию с заболеваемостью в США сравнили с терактами 9/11.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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