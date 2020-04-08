 

Россия выразила готовность сократить добычу нефти на 14%

08.04.2020, 20:16, Новости дня

В рамках сделки стран-производителей нефти ОПЕК+ РФ готова сократить добычу на 14% от уровня первого квартала 2020 года, то есть на 1,6 млн баррелей в сутки, сообщил представитель российского Минэнерго.

«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки, подтверждаю», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что объем сокращения привязан к уровню первого квартала 2020 года. Добыча, таким образом, может сократиться на 14%.

9 апреля состоится заседание ОПЕК+ по поводу новой сделки о сокращении добычи нефти. Сообщалось, что соглашение зависит от объемов, которые другие производители (США, Канада и Бразилия) готовы сократить.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / В смартфон Vivo V17 добавили ночной режим и стабилизацию видео

05.02 / Минэкономразвития РФ удовлетворено решением ВТО по спору о вагонах с Украиной

07.04 / Журналиста Шевченко увезли в больницу с двусторонней пневмонией

15.02 / Мюнхенская конференция: успехи России отметили, Украину подзабыли

31.03 / Князь Монако излечился от коронавируса

11.03 / При взрыве в воинской части в подмосковных Луховицах пострадали четыре человека

20.02 / Польские журналисты – поладить с Москвой невозможно — при всём желании

17.03 / Путин потребовал создать систему борьбы с киберпреступностью

18.02 / Россиянам с “серой” зарплатой начнут отказывать в кредитах

08.04 / Импорт имбиря в Россию вырос в 12 раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска