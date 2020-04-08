Россия выразила готовность сократить добычу нефти на 14%
08.04.2020, 20:16, Новости дня
В рамках сделки стран-производителей нефти ОПЕК+ РФ готова сократить добычу на 14% от уровня первого квартала 2020 года, то есть на 1,6 млн баррелей в сутки, сообщил представитель российского Минэнерго.
«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки, подтверждаю», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что объем сокращения привязан к уровню первого квартала 2020 года. Добыча, таким образом, может сократиться на 14%.
9 апреля состоится заседание ОПЕК+ по поводу новой сделки о сокращении добычи нефти. Сообщалось, что соглашение зависит от объемов, которые другие производители (США, Канада и Бразилия) готовы сократить.
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