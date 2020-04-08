Мнение: Похвала России за самоизоляцию, возвращение веры в Китай и налог на банковские вклады

08.04.2020, 20:11, Разное

1. Западные финансисты, опрошенные агентством «Блумберг», высоко оценили российскую политику «экономической изоляции» последних лет, так как наша прижимистая политика позволила России хорошо подготовиться к нынешнему кризису и накопить большие резервы:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-31/putin-s-economic-isolation-suddenly-doesn-t-look-so-bad

Заодно аналитики похвалили США и ЕС, так как именно за их санкции якобы заставили Россию так себя вести, складывая сверхдоходы от экспорта нефти и газа в Резервном фонде.

Доля правды в этом утверждении есть, но, скорее всего, Россия готовилась бы к кризису в любом случае. Опыт нашей страны говорит, что сюрпризы обычно случаются неприятного толка.

Что касается санкций, то Россия не упустила случая подшутить над американскими политиками: аппараты для искусственной вентиляции лёгких, которые мы отправили в США в качестве гуманитарной помощи, были произведены компанией, которая находится под американскими санкциями:

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-usa-sanctio/russian-ventilators-shipped-to-u-s-made-by-firm-under-u-s-sanctions-rbc-idUSKBN21L243

2. Едва только Китай успел победить эпидемию (а точнее, свести число новых больных до минимума), как в него вновь потоком полились иностранные инвестиции:

https://lenta.ru/news/2020/03/31/rise/

Инвесторы по всему миру снова поверили в Китай и его экономику, начав вкладываться в местные активы, пишет CNBC.

Американские инвестиционные фонды начинают покупать как отдельные акции китайских компаний, демонстрирующих восстановление после спада в начале года из-за коронавируса, так и доли в специализированных торгуемых на биржах фондах (ETF), которые в свою очередь вкладываются в наиболее успешные и надежные китайские активы.

Их примеру следуют инвесторы из других стран. Один из таких фондов недавно запустила инвесткомпания UBS Asset Management. Там отмечают, что восстановление экономики Китая происходит довольно быстрыми темпами. В частности, потребление угля и продажи недвижимости за последнее время выросли примерно на 80-90 процентов.

В США, тем временем, общее число заразившихся коронавирусом уже в 4,5 раза больше, чем в Китае. Показать столь же высокую эффективность в борьбе с эпидемией США уже заведомо не смогут, они проиграли. Частичное выключение американской экономики из-за мер самоизоляции наверняка продлится дольше, чем в Китае.

Таким образом, коронавирусный кризис в очередной раз показал, что главный мировой экономический лидер теперь – это Китай. В США могут считать иначе, однако цифры на табло говорят сами за себя.

3. В конце марта определилась ситуация с налогом на банковские вклады. Собирать его будут начиная с 2022 года (по итогам 2021-го), при этом налог будет не таким уж большим:

https://lenta.ru/news/2020/03/31/nolog/

…в законопроекте указано, что налог коснется не всей суммы, которую в виде процентов по вкладу получил гражданин. Из неё вычтут размер процентного дохода со вклада в миллион рублей по условиям ключевой ставки Центробанка.

К примеру, если в течение года ЦБ сохранит ставку в шесть процентов, то такой гипотетический доход составил бы 60 тысяч рублей. Таким образом, если гражданин по всем вкладам получил доход 80 тысяч рублей, то налог коснется только 20 тысяч рублей из них. Если же доход был меньше, то платить налог ему не придется. <…>

Новый налог вступает в силу с 2021 года, так что первый раз уплатить его придется в 2022-м. После того как Путин объявил о его введении, эксперты оценивали доходы федерального бюджета в 113 миллиардов рублей в год. Нынешние уточнения значительно сокращают эту сумму. Во-первых, он коснется меньшего количества вкладчиков, а во-вторых, оставшимся придется уплатить меньше. Размер налога на доходы в 13 процентов затронет только очень крупные вклады, у остальных реальная ставка будет существенно меньше.

В общем, ЦБ продолжает последовательно кошмарить банки, пытаясь заставить их выполнять свою работу — поддерживать и кредитовать реальную экономику. Жаль, конечно, что параллельно собираются вводить ещё и налог на доходы с некоторых облигаций, однако меня успокаивает тот факт, что это тонкая настройка. Новый налог принципиально не повлияет почти ни на что: изменение ключевой ставки на полпроцента, пожалуй, оказывает на инвесторов более сильный эффект.