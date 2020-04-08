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08.04.2020, 20:09, Разное

Эксперты рассказали о главных ошибках при ношении защитных масок. Информацию предоставили Центр по контролю и профилактике заболеваний и Министерство здравоохранения в Индии.
Основной ошибкой считается снятие маски во время разговора, забывая, что коронавирусная инфекция распространяется через капли. Даже если собеседник кажется здоровым, он может оказаться бессимптомным носителем COVID-19. Эксперты заявляют, защита масками снижает распространение инфекции, и это будет работать хорошо, если соблюдать правила мытья рук, дезинфицирование и дистанцирование.

Снимать медицинскую маску необходимо за крепления по бокам и не трогать внешнюю часть. Обе стороны маски являются местом загрязнения и, трогая их, можно переносить микробы на другие поверхности.

Следующая ошибка – это удаление маски в неуместное время. Правильно – найти безопасное место, сделать дезинфекцию рук, а потом снять ее. Также нельзя использовать защитное средство, которое плохо закрывает, прячет только рот или же неплотно прикасается к лицу.

Неважно, какую человек использует маску, главное, чтобы она зарывала нос и рот. В других случаях она не сможет эффективно остановить передачу вируса.



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