Сирия попросила у РФ помощи в борьбе с коронавирусом

08.04.2020, 19:53, Новости дня

В министерство здравоохранения РФ поступило обращение от Сирии с просьбой предоставить защитные средства и оборудование для борьбы с коронавирусом, сообщил посол САР в Москве Рияд Хаддад.

«Сирия обратилась в Министерство здравоохранения РФ с просьбой предоставить оборудование для обнаружения коронавируса, а также защитные костюмы и оборудование для проведения анализов и обследования, чтобы помочь сирийскому народу справиться с коронавирусом», – передает его слова ТАСС.

Напомним, ранее РФ уже оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, Сербии и США.