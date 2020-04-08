 

В Китае представили замену SMS в виде сервиса 5G Messages

08.04.2020, 19:53, Разное

По информации зарубежных инсайдеров, крупнейшие сотовые китайские операторы – China Mobile, China Telecom и China Unicom, недавно провели совместную встречу в онлайн-режиме, представив уникальную услугу – 5G Messages. Речь идёт о службе обмена сообщениями на основе функционала сетей 5G.
В будущем, данная технология сможет заменить привычный сервис SMS. Впрочем, подробностей о новинке пока не предоставлено: эксперты лишь сообщили, что благодаря 5G Messages появятся новые возможности для обмена сообщений или различных файлов (видео, фотографии или музыка). Кроме того, пользователи смогут выполнить комплексное обслуживание вроде поиска, взаимодействия или платежей.

Участниками конференции стали и крупнейшие азиатские производители смартфонов – представителей Apple на мероприятии, по-видимому, не было. Сотрудники Huawei заявили о готовности запуска тестирования новой функции уже с нынешней недели, коммерческая стадия стартует летом.



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