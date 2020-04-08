Тимати на фото с сыном Ратмиром пошутил о «прибыльной работе на дому»

08.04.2020, 19:53, Разное

Рэп-исполнитель Тимати, как и остальные сознательные граждане страны, на сегодняшний день соблюдает режим самоизоляции. Тем не менее, музыкант продолжает трудиться – удалённо, ухитряясь сочетать свою работу с заботой о маленьком сыне Ратмире, которого родила его избранница Анастасия Решетова в октябре минувшего года.

В микроблоге Instagram Тимати поделился с подписчиками фотографией, на ней он запечатлён сидящим за столом перед ноутбуком. Рядом с ним в электронной люльке находится Ратмир. Мальчик поглядывает на своего знаменитого отца и смеётся. Тимати также улыбается, но внимательно смотрит в экран мобильного устройства. На рэпере надеты белая водолазка и молочного оттенка костюм.

Тимати в шутку сопроводил милый фотокадр текстом, вариации которого постоянно появляются в социальных сетях. «Ой, а я даже с малышом на руках зарабатываю в неделю 20 000 рублей. Разобрался за несколько минут, это можно сделать даже со смартфона, сложного ничего нет: достаточно всего-навсего иметь доступ в интернет, а также пару часов в день и желание получать доход», – написал музыкант.

В комментариях поклонники оценили юмор своего кумира, отметив, что домашний снимок их расторгал, а маленький Ратмир растёт восхитительным ребёнком.

«Ну, наконец-то, значит, не врут», – написала одна их Instagram-подписчиц Тимати, подыгрывая шутливому содержанию поста Тимати о прибыльной работе на дому.