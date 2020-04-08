Ездил на авто по Москве: полицейские задержали таксиста с коронавирусом

08.04.2020, 19:50, Разное

В Москве полицейские задержали таксиста, который продолжал передвигаться по городу на автомобиле, несмотря на положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что почувствовал себя плохо 28 марта и вызвал врачей. Медики обнаружили у него коронавирус и предписали сидеть дома. Однако таксист проигнорировал их рекомендацию и продолжил пользоваться автомобилем для поездок в магазин.

Заболевшего госпитализировали в обсервационный центр “Царицыно”. Полицейские составили протокол об административном нарушении, передает “Царьград”.