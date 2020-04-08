В Кремле заявили о беспокойстве за жизнь россиян, отбывающих наказание в Штатах

08.04.2020, 19:44, Разное

Посольство потребовало освободить их.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поддержал требование российского посла Анатолия Антонова к Минюсту США отпустить на свободу российских граждан, отбывыющих наказание в американских тюрьмах.

«Мы, безусловно, беспокоимся за состояние здоровья наших соотечественников, которые находятся в американских тюрьмах, — сказал Песков на ежедневном брифинге. — И действительно было такое обращение рассмотреть возможность их выхода на свободу в том или ином режиме» (цитата по ТАСС).

О письме с таким требованием на имя генпрокурора США Уильяма Барра посол Антонов рассказал накануне. «Призвали проявить человечность, учесть гуманитарную составляющую вопроса и сохранить людские жизни», — сообщалось в соцсетях российской дипмиссии. Крупнейшие же правозащитные организации, по их словам, на их просьбы о содействии не ответили.

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В Соединенных Штатах, которые остаются лидерами по числу заражений COVID-19 с почти 400 тысячами подтвержденных случаев, в колониях обнаружили несколько сотен больных, в том числе в тюремном комплексе под Нью-Йорком; сообщалось также и о летальных случаях. Из-за этого с середины марта власти некоторых штатов стали отпускать осужденных за нетяжкие преступления. В Нью-Йорке для освободившихся бездомных власти даже снимали отели.

В РФ уже обнаруживали случаи заражения сотрудников колоний, однако заболевания среди самих заключенных во ФСИН отрицали. В качестве профилактики для них запретили свидания, а московские СИЗО прекратили принимать новых арестантов и пускать к ним адвокатов и членов ОНК. Правозащитники предлагали по возможности отпустить людей из изоляторов под домашний арест, а также максимально расширить готовящуюся к Дню победы амнистию. В Кремле и Минюсте это пока что не комментировали.