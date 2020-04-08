 

Дочь Пола Уокера поделилась ранее не опубликованным видео с отцом: “Никогда не думала, что все-таки покажу это вам”

08.04.2020, 19:42, Разное

Единственная дочь трагически погибшего в 2013 году голливудского актера Пола Уокера Мидоу поделилась в Instagram нежным видео. Ролик был снят в один из дней рождений Пола. Мидоу решила устроить сюрприз папе своим внезапным появлением. Судя по интерьеру, в этот момент актер находился в трейлере на съемочной площадке.

Никогда не думала, что все-таки покажу это вам. Но мне кажется, так будет правильно. Будьте хорошими. Я люблю тебя. Оставайтесь в безопасности,

– подписала ролик Мидоу.

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Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)7 Апр 2020 в 2:23 PDT

Напомним, Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года в городе Санта-Кларита. Он сидел на пассажирском месте Porsche Carrera GT, которым управлял его друг Роджер Родас. Тот потерял контроль над управлением, автомобиль развернуло и ударило о деревья. Уокер и Родас погибли на месте.

Спустя три года Мидоу выиграла суд с семьей водителя Porsche Роджера Родаса. Девушке удалось отсудить у них 10 миллионов долларов (что, по словам адвоката Мидоу, “является очень маленькой частью того, что мог бы заработать Пол Уокер”) и частично доказать вину Роджера.

Мидоу и Пол Уокер (2013 год)

Мидоу Уокер (2019 год)



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