В гостях у Джона Ледженда и Крисси Тейген: экскурсия по их новому лофту в Нью-Йорке

08.04.2020, 19:42, Разное

Пока некоторые знаменитости испытывают трудности – иногда и финансовые, другие заключают сделки, в том числе и на рынке недвижимости, который сейчас также переживает не лучшие времена. Так, в начале недели стало известно, что певец Джон Ледженд и его супруга, модель и телеведущая Крисси Тейген, приобрели дюплекс: двухэтажный лофт на Манхэттене за почти 8 миллионов долларов в быстро набирающем популярность модном районе Нолита. Беспокоиться по поводу надоедливых соседей паре не придется – ведь за следующей дверью рядом с новой недвижимостью находятся их же апартаменты: одноэтажное пространство стоимостью около 9 миллионов долларов.

Новый лофт Джона Ледженда и Крисси Тейген

В просторных же новых двухэтажных апартаментах с кирпичными стенами помимо крыши с видом на Манхэттен и железной лестницы, ведущей с одного этажа на другой, есть две спальни, две большие и две маленькие ванные комнаты, просторная гостиная и кухня. Общая площадь всех апартаментов составляет 1000 квадратных метров, лофт снабжен системой охлаждения и подогрева помещения и автоматическими ставнями, которые могут закрывать окна в пол. В доме есть два камина, уютный кабинет, а снаружи, на расположенной на крыше террасе, – открытая кухня и небольшой сад.

Сами Джон Ледженд и Крисси Тейген пока живут не в “тесном” лофте, но в просторном особняке в районе Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, который приобрели в 2016 году за 14 миллионов долларов (ранее этот дом принадлежал Рианне). Там пара и их двое детей – дочка Луна и сын Майлз – и проводят карантин. Компанию же им составляют мать Крисси и… несколько работников по дому, которых Тейген решила не отпускать домой.

Меня даже никто не спрашивает “Ну как ты справляешься?”, потому что дела у меня просто замечательно, мне все помогают. Множество людей помогают нам с Джоном поддерживать работу на плаву: проводить интервью и встречи и позволить себе взять паузу, когда кто-нибудь другой присмотрит за твоим ребенком у бассейна. Я очень благодарна тем людям, которые сами захотели остаться с нами.

О том, обеспечивает ли она своим работникам безопасность в этих сложных обстоятельствах, Крисси не упоминает, но подчеркивает, что насильно никого не держит. Между тем в ее команду суперпомощи входят несколько нянь, менеджер по дому и помощники.