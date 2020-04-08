 

ОЗХО: химатаку в Хаме совершили сирийские силы

08.04.2020, 19:35, Новости дня

Новая экспертная группа Организации по запрещению химического оружия пришла к выводу, что бомбы с хлорином и зарином на деревню в провинции Хама в марте 2017 сбросили с военных самолетов Су-22 и вертолета года летчики Сирийских арабских военно-воздушных сил.

Специальный следственный отдел был учрежден членами ОЗХО в 2018 году для установления ответственности за нанесение незаконных ударов. До сих пор организация могла лишь устанавливать факт химатаки, но не определять, кто нес за нее ответственность.

Правительство сирийского президента Башара Асада и поддерживающая его Россия неоднократно отрицали применение химоружия и обвиняли повстанцев в инсценировке атак с целью возложить вину на сирийские силы.



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