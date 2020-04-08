В Италии зафиксировано рекордное число выздоровевших от коронавируса

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08.04.2020, 19:30, Новости дня

Более 2 тыс. человек за сутки объявлены выздоровевшими от коронавируса в Италии, что стало самым высоким показателем за все время эпидемии, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Число выздоровевших растет до 26 491, за день у нас новый рекорд – 2099 человек. За последние 10 дней число выздоровевших выросло на 50%», – отметил глава службы, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось о рекордно малом числе новых случаев заражения – их оказалось 880. На прошлой неделе рост новых случаев не опускался ниже 2,9 тыс. за сутки.

Как утверждают эксперты, количество пациентов палат интенсивной терапии снижается пятый день подряд: за сутки реанимацию покинули еще 99 тяжелых больных. Также в третий раз за время эпидемии и второй день подряд снизилось число госпитализированных – на 233, до 28  тыс. 718 человек.

Ранее российский посол в Италии Сергей Разов сообщил, что большинство итальянцев искренне признательны РФ за помощь в борьбе с пандемией. Тем временем, эпидемиологическая кривая в Италии начала снижаться.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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