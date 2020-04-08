 

Путин потребовал отладить механизм возвращения россиян на родину

08.04.2020, 19:30, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом заявил, что необходимо отладить механизм возвращения россиян из-за рубежа.

«Что касается возвращения наших граждан из-за границы: нужно согласовывать не только с МИДом – с правительственной комиссией, с правительством Российской Федерации. Там есть единый подход выработанный, надо его, этот механизм, отладить», – подчеркнул глава государства. Текст выступления опубликован на сайте Кремля.

Премьер Михаил Мишустин в ходе совещания отметил, что на сайте госуслуг нет сложностей с заполнением анкет для возвращающихся на родину граждан России.

«По заполнению на «Госуслугах» конкретной формы – она протестирована, показана, это очень просто, и практически за восемь часов с момента, как форма в пятницу была вывешена, ее заполнили около 35 тыс. человек. Это те, кто проинформировали, что готовы вернуться», – сказал Мишустин.

Он добавил, что в первом списке россиян на вывоз из-за рубежа, составленном 27-го и 30 марта, было около 15 тыс. сведений, которые не соответствовали действительности.

«Люди давали информацию, и непонятно, откуда и каким образом они попали в том числе за рубеж. Это в течение двух суток было приведено в порядок. Теперь с точки зрения идентификации уже 18 тыс. граждан, которые прошли через все соответствующие проверки, доведены до семи соответствующих ведомств, кто принимает участие в этом алгоритме. Это МВД, ФСБ, это Росавиация, это соответственно, «Аэрофлот», который ответственный за вывоз, это субъекты Федерации, которые принимают [граждан]», – сказал премьер.

Напомним, в среду Минтранс предложил наделить Росавиацию полномочием согласовывать вывоз российских граждан из-за рубежа с помощью бизнес-джетов.

В субботу правительство установило порядок помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом.



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