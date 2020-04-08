Волейболист Спиридонов об эпидемии COVID-19: «А чего бояться-то? Всё равно все когда-то умрём»

08.04.2020, 19:30, Разное

В отличие от многих российский знаменитостей, волейболист Алексей Спиридонов не понимает суть мер правительства страны в борьбе с распространением вируса COVID-19, касающихся необходимости гражданам соблюдать условия самоизоляции. По словам доигровщика уфимского «Урала», человеку всё равно когда-то придётся умирать, сколько бы времени он не прожил.

Алексей Спиридонов не видит смысла людям находиться постоянно дома, ведь смерть и без коронавируса ежедневно уносит множество жизней. А строгие карантинные меры правительства спортсмен назвал «клоунадой». В отличие от волейболиста, его жена беспокоится из-за обстановки в стране и постоянно напоминает супругу о необходимости почаще мыть руки.

«А чего опасаться этого COVID-19? Мне не страшно. Всё равно мы все умрём, рано или поздно», – заявил мастер спорта международного класса в беседе с журналистами издания РИА Новости.

Тем не менее, Алексей Спиридонов призвал граждан обязательно выполнять рекомендации властей, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, просто он не понимает, по какой причине COVID-19 провоцирует у людей столь огромный страх.