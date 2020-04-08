Мнение: Человеческая жестокость

08.04.2020, 19:17, Разное

Человеческая жестокость не знает границ и пределов. И страшна не та жестокость, что побуждает тиранов уничтожать целые народы – это уже сумасшествие, но та, что рождается в человеческих сердцах, чтобы жить и проявлять себя в каждый отдельный момент, каждый день, цель которой не убивать людей, а паразитировать на них для самоутверждения. Сегодня, вчера и завтра и много дней после, мне плохо, меня всё бесит, я чувствую себя непризнанным, но ничего не хочу менять, а потому буду ругать весь мир и отыгрываться на «неудачниках», удачно подвернувшихся под руку.

До массового прихода интернета для эмоционального паразитизма, с целью компенсировать свою душевную боль, использовали родственников, а ещё лучше, детей – куда они денутся? Всё стерпят! За пределами собственных домов это были любые общественные места, где только возможно говорить громко, а ещё лучше, всплеснув руками, сорваться на крик. Но и тут было не всё удачно – не хватало размаха, скольких людей получалось охватить, задействовать в своём праведном гневе: пять, десять и то в хороший день. С появлением интернета и соцсетей, наконец-то нашёлся простор для творчества.

Не знаю сколько точно лет ЖЖ, но я не застала его в самом начале. Десять лет назад начинала вести блог по фотографии, и даже тогда не удавалось избежать того негатива, который лился из людей, как из прорванной плотины вода, но сегодня это по-настоящему страшно. А таких, как я, отправляют к психиатрам, потому что чувствительность, ранимость и желание писать о важном и жизненном искренне воспринимают как слабость, глупость, инфантильность или, ещё хуже, безумие. Да, безумие! Вы чувствительны в 35 лет? Вы можете расплакаться на людях, вы устали от грубости и лицемерия, скрытых «добрыми намерениями» – вам в дурку, потому что не совместимы с жизнью сильных и успешных людей. Если считать успешными и сильными мужиков за сорок, которые сидят в сети и как стервятники поджидают любую жертву, чтобы унизить её как инакомыслящего, турецкоподданного, или человека противоположного пола, то тогда и вправду, я слабак. Женщины, ближе к пятидесяти, недалеко ушли от этих мужчин, только в силу хитрости, или ещё большего лицемерия, они действуют искуснее. Мало кто решится открыто унижать собеседника, вызвавшего непонимание, зависть, или обиду, нет, это их недостойно, они же женщины, они построят витиевато свои мысли, чтобы показать всем и каждому: «Что бы ты ни делал, мы – лучше! А ты ничего не понимаешь, не знаешь и вообще, как посмел высказывать свои мысли, не обратившись сначала к нашему авторитету – мы растопчем тебя за это! Мы старше, злее, амбициознее и потому лучше!»

С момента, как почти полгода назад я начала вести личный блог, какое-то время раньше оставив фотографическую страницу, каждый вход в ЖЖ – это как погружение в зловонную жижу (может быть, ЖЖ это абревиатура слова «жижа»?), хлебнув которую можно не на шутку отравиться. Да, мы все пишем в свои журналы, но, чтобы найти внимание, общение или интересный разговор, отправляемся в сообщества, но скорее получаем ушат грязи, чем что-то ещё. И те, у кого нет иммунитета к злобе и грубости незнакомых людей, будут ранены.

Когда надо мной, если только я осмеливаюсь писать в какое-то сообщества, как было вчера сразу в двух, надсмехаются, называя тряпкой, за то, что пишу искренне о своих чувствах, у меня опускаются руки… Сколько же злобы! И каждый из этих людей считает себя достойным, хорошим, правым. Да, я пишу о том, что чувствую, и нахожу в этом настоящее мужество, но те, кто только и ждёт промахов, обнаружить уязвимые места другого человека, плюнуть туда в конце концов, или показать своё неоспоримое превосходство – кто они, хотела бы спросить я? И половины того, что они пишут, спрятавшись за монитором, клацая по клавиатуре, они не решились бы сказать лично, в глаза этому человеку, потому что трусы.

Но боли от этого не ставится меньше… Осознание, понимание причин человеческой жестокости, не даёт облегчения и щита, оно лишь вносит ясность, но не помогает нарастить толстую кожу, что бы я ни делала. Меня упрекают в слабости, но тогда если искренность и ранимость – это слабость, а быть чёрствой сукой, выискивая за чей бы счёт самореализоваться – это сила, то, наверное, мир сошёл с ума!

Многие несут в сообщества ни свои идеи, мысли и чувства, а свою злобу, хватаясь за малейшую возможно, удовлетворить собственного демона неуверенности, возвыситься через уничижение другого человека. Ты сварила суп? Нет, это не суп – это ерунда, вот я 40 лет варю супы – это другое дело! Ты боишься зубных, говоришь, что пострадала от советских врачей – да ты мямля, бзик у тебя, подбери слюни, лечиться тебе нужно… совсем у другого врача! Рассказываешь о несчастном детстве? Хватит возводить напраслину на матушку с батюшкой, меня ремнём били и на горох ставили, и я, вон, ничего, сильный какой… Да, такой сильный, что от своей силы превратился в бесчувственный кусок дерьма, ведомый неразрешённой злобой, невысказанной обидой, тщеславием и чувством непризнаности, потому что родители воротили от тебя нос, а ты бежал за ними, пытаясь доказать, что чего-то достоин, а потом они умерли, и доказывать больше некому, но боль и яд остались внутри навсегда, и потому их нужно изливать каждый день, ища любую жалкую возможность компенсироваться: подшутить ли зло над кем-то – как хорошо на душе, обозвать слабым, сразу чувствуя себя на коне, нивелировать чьи-то успехи и маленькие победы – чувствуешь себя мастером на все руки.

И человек не успевает оглянуться, как жизнь оказывается подчинена одной только цели – не жить, но компенсироваться, больше, лучше; но этот внутренний демон неуверенности, навязанного нам другими чувства ничтожности, как ненасытная тварь – ему всегда мало, он хочет нашего полного уничтожения. Ему не нужно, чтобы мы встали на ноги, были собой, перестали соревновать и делать плохо другим, чтобы ненадолго почувствовать себя лучше – нет, мы строим свою жизнь вокруг потребности компенсироваться, и она, давая ложное ощущение облегчения, разъедает нас как раковая опухоль. Уже давно я пришла к мысли, что хотя эмоциональный рак не ведёт к смерти тела, он может до основания разрушить человеческое начало души. Неуверенность в себе, привитая почти всем ещё в детства, обнаруживается в желании отыгрываться и самоутверждаться не через личные достижения, но через статусные вещи, через доминирование, через подавление других и восхваление себя, через желание, страшное, разрушающее, быть лучше других, чего бы это ни стоило – а точнее, создание иллюзии своего превосходства.

Ты варишь макароны лучше, чем я – гордись, соревнуйся со всеми, доказывая им и себе, что «твоя» школа лучше, что только ты знаешь, как лучше – тебе от этого легче; считаешь, что испытывать страх – это слабость, тогда расскажи почему прожил всю жизнь, ползая червём; бьёшь наотмашь того, кто слабее, не жди нечего, когда сам станешь немощным…