Состояние Джонсона улучшилось

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08.04.2020, 19:16, Новости дня

Состояние госпитализированного с коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшается, он уже может сидеть в постели и общаться с окружающими, сообщил на брифинге канцлер Риши Сунак.

«Последние сведения, которые мы получили из больницы – что премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, но его состояние улучшается. Он уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, премьер-министра Соединенного Королевства госпитализировали в больницу с кашлем и высокой температурой. Позднее появились сведения о подключении Джонсона к ИВЛ. При этом на Даунинг-стрит заверяли, что политик продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

Затем премьера после ухудшения состояния перевели в интенсивную терапию, а в британском правительстве назвали преемника на случай недееспособности Джонсона.

Эксперты отмечают, что тяжело заболевший Джонсон недооценил угрозу коронавируса. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что коронавирус оставил Британию без лидера.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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