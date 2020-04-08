Глобальную версию Galaxy A41 для Европы представят в мае

08.04.2020, 19:09, Разное

Представители компании Samsung рассказали, когда представят международную версию смартфона Galaxy A41 для Европы. Гаджет появится на европейском рынке в мае по цене 299 евро.

Эксперты отмечают, что версии для Европы и Японии отличаются. Основное различие между моделями заключается в дизайне задней камеры. Японская версия имеет вертикальное расположение системы, в то время как в международной модели он получил более широкий выступ. Смартфон оснащен широкоугольной основной камерой на 48 мегапикселей, а также сверхшироким (123 градуса) датчиком на 8 мегапикселей и глубиной в 5 мегапикселей. Фронтальная камера имеет вырез Infinity-U и разрешение 25 мегапикселей. Дисплей AMOLED получил диагональ 6,1 дюйма и разрешение 2400 на 1080 пикселей.

По данным Samsung Germany, Galaxy A41 имеет два слота для SIM-карт, а также слот для карт microSD, который можно использовать для расширения встроенных 64 ГБ памяти до 512 ГБ. Другие характеристики включают не указанный восьмиядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт и сканер отпечатков пальцев на дисплее.

Galaxy A41 поставляется с Android 10 и One UI 2.1 из коробки, подключением Bluetooth 5.0, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Размеры гаджета – 149,9×69,8×7,9 мм при массе в 152 грамма. Смартфон будет доступен в черном, синем и белом цветах с призматическим рисунком на задней панели.