У жителя Подмосковья украли телефон стоимостью более 100 тысяч рублей

08.04.2020, 19:09, Разное

Сегодня, 8 апреля, стало известно об инциденте, произошедшем в Подмосковье. У мужчины, проживающего в Наро-Фоминске, злоумышленник украл телефон, стоимость которого превышает 100 тысяч рублей.

По имеющейся информации, пострадавший от действий вора житель Подмосковья, рассказал о краже дорогостоящего гаджета в правоохранительные органы. Ущерб им оценён в 113 000 руб. Подозреваемый в совершении преступления был вскоре задержан полицейскими. Известно, что мужчине 27 лет, и ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении подозреваемого в краже телефона инициировано уголовное производство. В случае, если его вина будет доказана в суде, мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.