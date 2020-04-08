 

У жителя Подмосковья украли телефон стоимостью более 100 тысяч рублей

08.04.2020, 19:09, Разное

Сегодня, 8 апреля, стало известно об инциденте, произошедшем в Подмосковье. У мужчины, проживающего в Наро-Фоминске, злоумышленник украл телефон, стоимость которого превышает 100 тысяч рублей.
По имеющейся информации, пострадавший от действий вора житель Подмосковья, рассказал о краже дорогостоящего гаджета в правоохранительные органы. Ущерб им оценён в 113 000 руб. Подозреваемый в совершении преступления был вскоре задержан полицейскими. Известно, что мужчине 27 лет, и ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении подозреваемого в краже телефона инициировано уголовное производство. В случае, если его вина будет доказана в суде, мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.



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