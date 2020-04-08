 

В Санкт-Петербурге возбудили дело за фейковую публикацию о коронавирусе в социальной сети

08.04.2020, 19:09, Разное

В минувший четверг, 2 апреля, в одном из пабликов социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация о «заражённых коронавирусом в институте ФСБ». Данная информация впоследствии оказалась фейковой, поэтому полицией в отношении администратора группы было возбуждено дело об административном нарушении.
В оказавшемся фейком посте шла речь о том, что в институте ФСБ, расположенном в Санкт-Петербурге, около 70% инфицированных коронавирусом. В ответ на запрос прокуратуры о правдивости обнародованной пабликом «ВКонтакте» информации оказалось – это фейк. Учредитель группы, совершивший административное правонарушение, будет привлечён к ответственности.

По результатам проведённой прокуратурой проверки администратор паблика обвиняется в обнародовании заведомо ложных данных, которые могли спровоцировать массовые беспорядки и создать угрозу общественной безопасности. Штрафные санкции, предусмотренные за нарушение соответствующей статьи КоАП, составляют до 100 000 рублей, пишет RT.



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