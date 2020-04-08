 

Сандерс вышел из президентской гонки

08.04.2020, 19:06, Новости дня

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс отказался от дальнейшего участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Как сообщает CNN, политик объявил об этом сотрудникам своего штаба утром 8 апреля.

В своем Twitter Сандерс написал, что выступит днем с видеообращением.

Последнее публичное мероприятие в ходе кампании сенатор провел 9 марта. Затем он публиковал видеоролики, в которых акцентировал внимание на повестке дня по противодействию коронавирусу.

Отказ Сандерса делает бывшего вице-президента США Джо Байдена единственным кандидатом в президенты от демократов.

В первый “супервторник” праймериз 3 марта Байден одержал победу в 10 штатах, во второй “супервторник” 10 марта он победил в Миссури, Миссисипи, Мичигане, Айдахо и Вашингтоне.

17 марта Байден выиграл еще в трех штатах, после чего праймериз были приостановлены из-за вспышки COVID-19.

Сандерс одержал победу в семи штатах.

Президентские выборы 2020 года запланированы на 3 ноября.

77-летний Сандерс представляет Вермонт в Сенате с 2007 года. В 2016 году он уже баллотировался в президенты, но проиграл номинацию Хиллари Клинтон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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