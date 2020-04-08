Рада в ближайшее время примет законы, необходимые для получения помощи от МВФ – Ермак

08.04.2020, 19:06, Новости дня

Верховная Рада Украины в ближайшее время примет законы, необходимые для начала реализации новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил 8 апреля на встрече с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, сообщает пресс-служба ОП.

Он не уточнил, когда может состояться заседание парламента. 6 апреля спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что оно может пройти 9-го или 10 апреля.

Речь идет о двух законопроектах, принятых в первом чтении 30 марта: проекте закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому; а также законопроекте об открытии рынка земли.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих законопроектов позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с Украиной о кредите.

По словам президента Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи МВФ увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.