ЕС выделит Украине €190 млн на борьбу с коронавирусом

08.04.2020, 19:06, Новости дня

Европейский союз выделит странам-партнерам более €15,6 млрд. Об этом 8 апреля заявили в пресс-службе Европейской комиссии.

“Сегодня Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности разработали планы целенаправленных мер в поддержку усилий стран-партнеров по борьбе с пандемией коронавируса. ЕС обеспечит финансовую поддержку странам-партнерам в размере более €15,6 млрд из существующих ресурсов внешнеполитической службы”, – заявили в Европейской комиссии.

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорах о расширении ЕС Оливера Варгейи на странице в Twitter сообщил, что странам Восточного партнерства, к которому также принадлежит Украина, ЕС направит €962 млн. Средства направят для безотлагательного реагирования на кризис в области здравоохранения, для укрепления системы здравоохранения и смягчения социально-экономического воздействия пандемии.

In support of our Eastern Partner countries in the fight against #coronavirus, both regional and bilateral funds are being redirected as part of #TeamEurope response, amounting to €962 million, for immediate needs & mitigating socio-economic impact. https://t.co/MGeXqxHvIp pic.twitter.com/QNC4iEul3o

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 8, 2020

Западным Балканам, а также южным и восточным соседям Евросоюза выделят более €3,8 млрд.

30 марта в ЕС сообщали о планах выделить Украине около €80 млн на поддержку украинской системы здравоохранения.

По состоянию на 9.30 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них более 308 тыс. вылечились, а 83 424 умерли.