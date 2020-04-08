 

ЕС выделит Украине €190 млн на борьбу с коронавирусом

08.04.2020, 19:06, Новости дня

Европейский союз выделит странам-партнерам более €15,6 млрд. Об этом 8 апреля заявили в пресс-службе Европейской комиссии.

“Сегодня Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности разработали планы целенаправленных мер в поддержку усилий стран-партнеров по борьбе с пандемией коронавируса. ЕС обеспечит финансовую поддержку странам-партнерам в размере более €15,6 млрд из существующих ресурсов внешнеполитической службы”, – заявили в Европейской комиссии.

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорах о расширении ЕС Оливера Варгейи на странице в Twitter сообщил, что странам Восточного партнерства, к которому также принадлежит Украина, ЕС направит €962 млн. Средства направят для безотлагательного реагирования на кризис в области здравоохранения, для укрепления системы здравоохранения и смягчения социально-экономического воздействия пандемии.

In support of our Eastern Partner countries in the fight against #coronavirus, both regional and bilateral funds are being redirected as part of #TeamEurope response, amounting to €962 million, for immediate needs & mitigating socio-economic impact. https://t.co/MGeXqxHvIp pic.twitter.com/QNC4iEul3o

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 8, 2020

Западным Балканам, а также южным и восточным соседям Евросоюза выделят более €3,8 млрд.

30 марта в ЕС сообщали о планах  выделить Украине около €80 млн на поддержку украинской системы здравоохранения.

По состоянию на 9.30 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них более 308 тыс. вылечились, а 83 424 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Посольство РФ направило Франции ноты протеста

12.03 / Володин поручил аннулировать пропуск не прошедшего карантин после Франции депутата Катасонова

03.02 / Директор МакSим рассказала о ее болезни

02.02 / Названа дата переговоров главы Генштаба РФ и командующего войсками НАТО в Европе

11.02 / На выборах в парламент Ирландии победила оппозиция

27.03 / В АМКУ вызвали представителей крупнейших сетей АЗС. Регулятор считает цены на бензин завышенными

08.02 / «Антирусские настроения»: Познер рассказал о желании США сделать Россию слабой

12.03 / В Дубае и Абу-Даби запретили курить кальяны

18.03 / 35 процентов игроков и сотрудников футбольного клуба “Валенсия” заражены коронавирусом

18.03 / Всех российских школьников отправят на трехнедельные каникулы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonl[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска