Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом

08.04.2020, 19:01, Новости дня

Министерство обороны РФ просит Следственный комитет РФ привлечь к уголовной ответственности представителей тех стран, где снесены мемориальные сооружение в память о погибших советских гражданах.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в оборонном ведомстве России.

Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он обратил внимание руководителя СКР на то, что в данное время наблюдается рост попыток у отдельных должностных лиц разных иностранных государств исказить правду о решающем вкладе СССР в разгром нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.