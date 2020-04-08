Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
08.04.2020, 19:01, Новости дня
Министерство обороны РФ просит Следственный комитет РФ привлечь к уголовной ответственности представителей тех стран, где снесены мемориальные сооружение в память о погибших советских гражданах.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в оборонном ведомстве России.
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он обратил внимание руководителя СКР на то, что в данное время наблюдается рост попыток у отдельных должностных лиц разных иностранных государств исказить правду о решающем вкладе СССР в разгром нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.
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