Как менялись цены на телефоны OnePlus

08.04.2020, 18:53, Разное

14 апреля будут представлены смартфоны серии OnePlus 8. Эксперты IT индустрии рассказали, как менялись цены на гаджеты компании начиная от самого первого OnePlus One и вспомнили технические характеристики устройств.

OnePlus One — 299 долларов

Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 801 SoC, 3 ГБ ОЗУ, 5,5-дюймовому ЖК-дисплею 1080p IPS, характеристики OnePlus One 2014 года поразили покупателей. OnePlus был устройством без расширяемого хранилища и без сменной батареи, плюс имелось всего 16 ГБ или 64 ГБ встроенной памяти. В обзорах подчеркивались проблемы с доступностью в торговых сетях, которые когда-то были распространены у OnePlus, некорректной работой программного обеспечения и качества звука. Но 5,5-дюймовое устройство восхитило многих как новый бренд.

OnePlus 2 – 329 долларов

OnePlus 2 запущен чуть более года спустя с новым 64-битным Snapdragon 810, 3 или 4 Гб оперативной памяти, датчиком отпечатков пальцев, USB-C, большой батареей и стабилизацией изображения на задней камере. Хотя характеристики дисплея были такими же, точность воспроизведения увеличилась. Ему не хватало NFC, а производительность камеры отставала от лидеров. Интересно, что OnePlus 2 считается одним из худших в худших в модельном ряде OnePlus. Самой большой ошибкой было отсутствие поддержки NFC, которая, по словам OnePlus, использовалась недостаточно. В то же время, смартфон имел зарядный порт USB-C.

OnePlus 3 – 399 долларов

В OnePlus 3 обновлен процессор до Qualcomm Snapdragon 820. Также гаджет был оснащен 6 ГБ оперативной памяти, 64 Гб постоянной памяти, AMOLED-дисплеем. Кроме того, производители вернули NFC и модернизировали камеру. Емкость аккумулятора опустилась до 3000 мАч.

OnePlus 3T — 439 долларов

OnePlus 3T был первым обновлением предыдущего устройства. Это было внутреннее изменение, включающее передовой чипсет Snapdragon 821 и 16-мегапиксельную фронтальную камеру, а также батарею емкостью 3400 мАч и новый вариант на 128 ГБ.

OnePlus 5 – 479 долларов

Избегая неудачного для Китая номера 4, OnePlus 5 был первым устройством в семье, оснащенным двумя задними камерами. В смартфоне был улучшен чипсет до Qualcomm Snapdragon 835 с 6 или 8 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ ПЗУ. Разработанный в стиле iPhone 7, он обзавелся датчиками 16 и 20 MP и сохранил цельнометаллический дизайн, но в нем не было стабилизации изображения. OnePlus 5 получили язвительные критики за отсутствие достаточно существенных обновлений, чтобы оправдать цену на 50 процентов выше, чем OnePlus 3.

OnePlus 5T – 479 долларов

OnePlus 5T не предлагал значительные внутренние модернизации: все тот же Snapdragon 835 и 6 или 8 Гб оперативной памяти, но AMOLED-дисплей получил диагональ в 6 дюймов с разрешением 2160×1080 и соотношением сторон 18:9. Датчик отпечатков пальцев переместился на заднюю панель, а также добавилась разблокировка Face ID.

OnePlus 6 – 529 долларов

OnePlus 6 отличался полностью стеклянным корпусом и увеличенным дисплеем с чуть более высоким разрешением, а также Snapdragon 845, лучшей двойной камерой со стабилизацией изображения на главном сенсоре и новым датчиком Sony, быстрым LTE, лучшей водостойкостью и обновленными настройками программного обеспечения. OnePlus 6 был первым, кто принял участие в бета-программе Google Android для Android P, теперь известной как Android 9.

OnePlus 6T – 549 долларов

OnePlus 6T появился всего шесть месяцев спустя, и компания убрала разъем для наушников, добавила датчик отпечатков пальцев на дисплее, уменьшила размер и форму выреза. Операционная система – Android 9 Pie. Он предлагал те же самые характеристики и почти идентичную сборку OnePlus 6, с отсутствием 3,5-мм аудиоразъема, вызывающим споры, за 549 ​​долларов.

OnePlus 7 — 630 долларов

В серию OnePlus 7 2019 года вошли OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro высокого класса – первое премиальное предложение, выходящее за рамки обычного выпуска. OnePlus 7 сохранил некоторые из традиционных вариантов обновления бренда для стоимости и производительности, в то время как OnePlus 7 Pro заявлялся как смартфон с премиальными амбициями. Пара была смесью флагмана и убийцей флагмана, соответственно.

Оба получили Qualcomm Snapdragon 855 SoC, в то время как Pro укомплектовался более качественной тройной камерой с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586, всплывающей селфи-камерой, панелью 90 Гц и функцией Warp Charge. Более стандартная модель 7 предлагала ту же самую основную камеру с разрешением 48 Мп, но с дополнительным 5-мегапиксельным датчиком, в то время как другие функции, такие как UFS 3.0, повышение оперативной памяти, режим Zen и игровые режимы, отсутствовали.

OnePlus также предлагал модель 5G с выходом 7 Pro 5G. Эта версия имела ограниченную доступность и была скорее тестовым устройством перед моделями 5G 2020 года.

OnePlus 7T – 599 долларов

Внедрение серии OnePlus 7T добавило уточнения смартфонам 7 серии. Основным отличием внутренних компонентов было обновление обеих моделей 7T до чипсета Snapdragon 855 Plus. OnePlus 7T Pro получил вертикальное расположение камер и добавил 2 Гб оперативной памяти, а объем внутреннего чипа увеличился до 256 Гб.

OnePlus 7T был значительно улучшен благодаря использованию основных функций 7 Pro: экрана с частотой обновления 90 Гц и задней камеры с тремя датчиками, которые теперь имеют круглую форму.