 

Лера Кудрявцева рассказала о страданиях Лидии Федосеевой-Шукшиной

08.04.2020, 18:53, Разное

Гостьей очередного эфира программы «Секрет на миллион» на НТВ в субботу, 11 апреля, станет советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина. В колонке на интернет-портале Teleprogramma ведущая Лера Кудрявцева анонсировала выпуск со знаменитостью и пояснила о её страданиях.
В студии шоу 81-летняя Федосеева-Шукшина поделится историями из своей жизни – о работе, любви и семье. За долгие годы в кино актриса приобрела большую популярность у зрителей и востребованность у режиссёров, получила заслуженную славу и уважение. Лера Кудрявцева констатировала, что Лидия Николаевна проживает яркую и насыщенную жизнь, с теплотой вспоминает о мужчинах, которых встречала на пути, однако сейчас страдает от одиночества, хотя её семья состоит из дочерей, внуков и правнуков.

Особо неприятно Лидии Федосеевой-Шукшиной осознавать, что после её смерти наследники начнут конфликтовать из-за оставшегося состояния, причём ссоры между ними происходят уже сейчас, а отношения между дочерями недружественные и натянутые, и это только добавляет именитой матери огорчений. Лера Кудрявцева призналась, она так и не смогла понять, почему судьба настолько неблагосклонна к талантливой, яркой и живой артистке. Сама же Федосеева-Шукшина отметила, самой большой её мечтой является покой и любовь между всеми членами большой семьи.



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