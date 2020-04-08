В московской аптеке жестоко избили научного сотрудника РАН
08.04.2020, 18:32, Разное
В столичной аптеке мужчина избил 81-летнего
старшего научного сотрудника РАН
Владислава Назарова. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
У историка произошло кровоизлияние в мозг. Два дня Назаров провел в реанимации. “Затылком стукнулся то ли об пол, то ли о прилавок. Снимки делали трижды, есть положительная динамика, поэтому выписали”, – рассказал ученый телеканалу “360”.
Сотрудники медучреждения сообщили о случившемся в полицию. Следователи возбудили уголовное дело в отношении нападавшего. Подробности инцидента выясняются.
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