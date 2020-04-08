В московской аптеке жестоко избили научного сотрудника РАН

08.04.2020, 18:32, Разное

В столичной аптеке мужчина избил 81-летнего

старшего научного сотрудника РАН

Владислава Назарова. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

У историка произошло кровоизлияние в мозг. Два дня Назаров провел в реанимации. “Затылком стукнулся то ли об пол, то ли о прилавок. Снимки делали трижды, есть положительная динамика, поэтому выписали”, – рассказал ученый телеканалу “360”.

Сотрудники медучреждения сообщили о случившемся в полицию. Следователи возбудили уголовное дело в отношении нападавшего. Подробности инцидента выясняются.