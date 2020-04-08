 

В Подмосковье произошел крупный пожар

08.04.2020, 18:32, Разное

В подмосковном городе Дзержинский произошел крупный пожар. Огонь охватил кровлю здания на территории агрофирмы “Нива”, сообщает ТАСС.

Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. Есть угроза распространения огня на склад, который находится рядом со зданием, передает сайт “Подмосковье сегодня”.

На месте работают пожарные. Информация о пострадавших уточняется.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Певец Сергей Лазарев поделился в Сети трогательным видео с детьми

17.02 / Марго Робби в образе Харли Квинн на съемках фильма “Отряд самоубийц 2”: первые фото

11.03 / Мнение: Про «Можем повторить»

03.03 / Скандалы: Женевские переговоры ПНС Ливии не нужны – только война

12.03 / Эксперт рассказал об уловках разведчиков для манипулирования людьми

26.03 / Мнение: Что строили и добывали заключенные ГУЛАГа в 1931-1932 годах

07.02 / Медики: Злоупотребление Виагрой приводит к развитию дальтонизма

19.03 / Мнение: Латышская Рабочая гвардия. Забытые герои 1941 года

06.02 / Продюсер “Я худею” и “Марафона желаний” Екатерина Кононенко о мифах в профессии, необходимых трудностях и мужском/женском подходе к кино

19.02 / Ученые: Стресс вызывает повреждения и болезни зубов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска