Пульмонолог объяснил эффект «матового стекла» у бессимптомных больных COVID-19

08.04.2020, 18:30, Новости дня

Эффект «матового стекла» может появиться в легких из-за любой вирусной инфекции или аллергии и является временным, о каком-то «поражении легких» говорить не стоит, сообщил газете ВЗГЛЯД доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.

Японские ученые проанализировали состояние 104 заразившихся пассажиров с лайнера Diamond Princess. Бессимптомно заболевание перенесли 76 человек. По результатам компьютерной томографии (КТ), почти у половины из них обнаружились изменения в легких – так называемый симптом «матового стекла».

«Матовое стекло – это чисто рентгенологический термин, и как всякое инструментальное обследование, это не диагноз, а, условно говоря, картинка. На снимке отдаленно это напоминает легкие в тумане. Затуманенный участок легких – неспецифический воспалительный признак, который соизмеряется с соответствующей клинической картиной. Это может быть и при вирусной ситуации, и при бактериальной, и при аутоиммунной агрессии, и при аллергической реакции», – говорит Пальман.

На обычном рентгеновском снимке «эффект матового стекла» практически незаметен, рассказывает пульмонолог, а вот на КТ, где можно увидеть мельчайшие структуры легких, такие затуманенные участки уже видны. Но из-за того, что КТ выдает достаточно четкие снимки, врачи видят то, что не всегда поддается однозначному объяснению.

«На самом деле, если мы начнем делать КТ при традиционных вирусных инфекциях, особенно при гриппе, то тоже найдем какие-то подобные изменения в легких у очень большого процента пациентов. Более того, даже у тех, кто не болеет. Я не уверен, что изменения у этих пациентов с коронавирусом, которые были на круизном лайнере, на 100 % связаны именно с этой инфекцией. В данном случае, просто можно говорить о вероятности», – считает Пальман.

Врач объясняет, что даже если рядовой человек сейчас сделает компьютерную томографию легких, и в заключении ему напишут, что «наблюдаются небольшие участки с изменениями по типу матового стекла», то это не повод начинать беспокоиться. Если же при таком обследовании выявлены «большие распространенные участки по типу матового стекла», то это тоже не повод впадать в панику, а знак, что как только ситуация с коронавирусом уляжется, стоит обратиться к грамотному пульмонологу и попытаться разобраться, что происходит с легкими.

Он также отмечает, что сам эффект «матового стекла» – явление временное и проходит после того, как устраняется причина болезни легких.