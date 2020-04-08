Медики назвали способы, помогающие победить похмелье за один час

08.04.2020, 18:30, Разное

После вечеринки часто наступает похмелье, особенно если люди выпили очень много алкоголя. Медики рассказали, какие способы помогают пересилить эти неприятные ощущения за один час.

Самый неприятный результат вечеринки – это похмелье. Человек ощущает себя плохо, у него появляется головокружение, тошнота, повышается температура. С такими побочными признаками он может справиться и сам, но если никакие способы не облегчают состояние, то необходимо обращаться к докторам.

В первую очередь нужно пить много воды без каких-либо добавок. После употребления спиртного нужно принять таблетки активированного угля, который устранит токсические вещества и снизит похмельный синдром. Также допускается употребление жирного мясного бульона, приправленного овощами. Не нужно добавлять специи, ведь при тошноте они не подойдут. При похмелье можно выпить любой тонизирующий напиток, но главный враг похмельного синдрома – это кола. В ней содержится кофеин, тонизирующий организм. Употреблять напитки лучше охлажденными.

Чтобы быстрее оправиться после вечеринки нужно принять контрастный душ, который сможет привести человека в чувства. Но этот способ противопоказан людям с болезнями сердца.