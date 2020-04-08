 

Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

08.04.2020, 18:30, Новости дня

Сенатор Берни Сандерс завершил участие в предвыборной гонке, сообщил его штаб. Сандерс оставался единственным оппонентом бывшего вице-президента США Джо Байдена в борьбе за право быть единым кандидатом в президенты от Демократической партии.

«Сенатор Берни Сандерс в среду на конференц-колле со всеми сотрудниками объявил, что он приостанавливает свою кампанию за президентство», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

Эксперт ранее говорил газете ВЗГЛЯД, что лучшее, что может сделать Сандерс для Демократической партии, это свернуть свою предвыборную кампанию.



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