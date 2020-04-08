 

Шойгу попросил Бастрыкина наказать иностранных чиновников за снос советских памятников

08.04.2020, 18:30, Новости дня

Глава Минобороны Сергей Шойгу попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, имеющих отношение к сносу памятников советским гражданам.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил обращение председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан», – сообщили в Минобороны, передает РИА «Новости».

По мнению Шойгу, «наиболее одиозные представители государственных и местных органов власти» решают сносить мемориальные сооружения, увековечивающие память погибших граждан СССР.

«В частности, 3 апреля 2020 года в городе Прага по инициативе старосты района Прага-6 Коларжа демонтирован памятник Маршалу Советского Союза Коневу», – напомнил Шойгу.

Шойгу попросил Бастрыкина рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности «лиц, совершивших противоправные деяния».

Напомним, во вторник президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в РФ и за рубежом.

Напомним, власти Чехии осудили снятие муниципальными властями района Прага-6 памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

В конце августа 2019 года вандалы уже в очередной раз осквернили памятник Коневу. Совет района Прага-6 принял решение о переносе памятника. На его месте решено установить памятник освобождения Праги.



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